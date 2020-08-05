Вышла новая десктопная версия Vivaldi 3.2

Новая версия Vivaldi 3.2 для компьютеров предлагает более удобный просмотр видео в отдельном окне с кнопкой отключения звука, а также общие улучшения работы браузера.

Новая версия браузера Vivaldi 3.2 представляет кнопку отключения звука в популярном режиме просмотра видео в откреплённом окне (Картинка в Картинке), а также включает общие улучшения и исправления, связанные с безопасностью. Теперь пользователи могут легко отключать звук в просматриваемом в откреплённом окне видео.

Недавно базовая реализация заметок Vivaldi превратилась в полноценный инструмент менеджера заметок. Сейчас доработана и функция просмотра видео в отдельном окне. Полюбившийся пользователям режим просмотра «откреплённого видео» в Vivaldi прошел долгий путь со времени первого запуска.

Откреплённое видео (Картинка в Картинке) даёт пользователям возможность просматривать видео в формате HTML5 в плавающем откреплённом окне, продолжая просматривать веб-страницы в основном окне браузера.