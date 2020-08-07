Все акции и скидки HONOR к новому учебному году!

Лето пролетает как одно мгновенье. Не успеешь вдоволь позагорать и искупаться, как уже август - пора вспомнить о школе и университете. А это значит, что нужно приобрести не только тетрадки и карандаши, но и посмотреть, не пора ли обновить смартфон. Любимая «народная марка» - HONOR - решила порадовать белорусов выгодными предложениями к новому сезону.

Присмотритесь к новой линейке смартфонов HONOR 9, в которую вошли три модели: HONOR 9C, HONOR 9A и HONOR 9S.

Выглядят они по-молодежному ярко и радуют качественной «начинкой». При этом HONOR 9 серии стоит заметно дешевле аналогов других марок. Вся серия смартфонов идёт с предустановленной Huawei AppGallery — официальным магазином приложений компании, который сейчас входит в тройку лидеров с более чем 400 миллионами активных пользователей по всему миру. Здесь множество необходимых приложений, которые к тому же тщательно проверяются.

Каждая из моделей 9-ой серии хороша по-своему. Например, HONOR 9A с увеличенной ёмкостью аккумулятора будет полезен тем, кто не имеет возможности или желания часто заряжать смартфон. А HONOR 9S – тем, кто не готов отдавать за девайс среднюю зарплату, но при этом хотел бы пользоваться всеми важными современными функциями в смартфоне. Стоит HONOR 9S 249 руб, а в 5 Элементе до 20 сентября его можно купить за 229 рублей.

Что касается HONOR 9С – «старшенького» из этой линейки – смартфон порадует продвинутым модулем камеры на 48 МП. Он обеспечит высокое качество и детализацию фото (например, конспектов). А широкоугольный модуль камеры поможет захватить в кадр как можно больше деталей – наконец весь класс или группа поместится на фото!

Цена и доступность: до 20 сентября смартфон можно будет купить у любого из магазинов-партнеров бренда по выгодной цене – 449 рублей вместо 499. А у оператора А1 – ещё и получить наушники HONOR Sport Lite AM61 в подарок. Количество подарков ограничено, наличие уточняйте перед покупкой.

Основные характеристики HONOR 9C:

6.39-дюймовый безрамочный экран с полезной площадью 90%

Ёмкий аккумулятор 4 000 мА*ч

Процессор Hisilicon Kirin 710A на базе Android 10.0

Улучшенный датчик отпечатка пальца, а также разблокировка с помощью распознавания лица

Режим защиты зрения, сертифицированный TÜV Rheinland

Тройная 48 МП камера с 8 МП широкоугольным объективом и 2 МП датчиком глубины резкости.

Если хочется чего-то более навороченного, присмотритесь к HONOR 9Х или HONOR 9Х Lite.

Яркий панорамный HONOR FullView-экран смартфона HONOR 9Х с диагональю 6,59 дюйма не имеет рамок и вырезов, что обеспечивает максимальный комфорт при просмотре фото и видео. Экран HONOR 9X является одним из самых крупных среди смартфонов HONOR - это наверняка порадует мобильных геймеров и тех, кто умеет на парах одновременно слушать преподавателя и смотреть сериалы Netflix.

HONOR 9X выделяется не только новым экраном, но и прогрессивным трехмерным дизайном задней панели. Десятки тысяч призм отражают и преломляют свет, создавая модный «пиксельный» паттерн в виде латинской буквы X. Такое нестандартное дизайнерское решение понравится тем, кто любит выделяться.

Смартфон получил тройную основную камеру с такими характеристиками, что позволяют без труда делать яркие фото с высокой детализацией. К услугам фотолюбителей усовершенствованные интеллектуальные алгоритмы и режим стабилизации изображения при ночной съёмке AIS Super Night – всё это обеспечивает качественное изображение даже в условиях недостаточного освещения (в темных классах и аудиториях). Девайс также имеет широкоугольный фотомодуль с углом обзора 120°, который позволит запечатлеть в кадре больше деталей при съёмке больших групп людей, архитектуры, пейзажей и интерьеров.

К достоинствам модели HONOR 9X стоит также отнести 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 512 ГБ. Это обеспечит практически неограниченные возможности для хранения мультимедийного контента – фото, фильмов, видео.

Кроме сниженной цены покупателей ждет подарок - при покупке у официальных партнеров бренда вы получите набор с фирменными бутылкой, сумкой и кабелем Type-C.

Цена и доступность: по 20 сентября HONOR 9X можно приобрести у всех партнеров всего за 569 рублей вместо 639. Наличие подарочных наборов лучше уточнять у продавца перед покупкой.

Основные характеристики HONOR 9X:

6.59-дюймовый абсолютно безрамочный экран

Ёмкий аккумулятор 4 000 мА*ч

Процессор Hisilicon Kirin 710A на базе Android 10.0

Улучшенный скоростной датчик отпечатка пальца

Фронтальная камера 16 МП, спрятанная в надёжном выдвижном модуле

Тройная основная 48 МП камера с диафрагмой f/1.8 с крупным 1/2–дюймовым светочувствительным сенсором CMOS.

HONOR 9Х Lite – во-первых, это красиво! Стеклянный корпус с эффектом 2.5D в расцветках «Изумрудно-зеленый» и «Полночный черный» сразу приковывает к себе внимание. Во-вторых, смартфон очень удобно лежит в руке. Еще бы – ведь вес всего 188 г, а габариты небольшие, несмотря на огромный 6,5-дюймовый дисплей. Третья причина влюбиться в этого красавчика - двойная камера с основным 48 Мп датчиком и вспомогательным 2 Мп датчиком глубины сцены. Не обошлось и без алгоритмов искусственного интеллекта. Особенно хорош умный ночной режим, который помогает вытянуть даже фото, сделанные при недостаточном освещении.

HONOR 9X Lite оснащен мощным чипом Kirin 710F. Этот 8-ядерный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A73, работающими на частоте 2,2 ГГц, а также четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,7 ГГц, поддерживает технологию GPU Turbo и обеспечивает превосходную обработку графики. В требовательных играх это жизненно важно!

Благодаря аккумулятору емкостью 3750 мАч смартфон без проблем выдерживает сутки активной работы на одной зарядке. Этот «малыш» обеспечивает до 108 часов непрерывного проигрывания музыки, до 28 часов в режиме разговоров, до 10 часов непрерывных игр или до 22 часов воспроизведения видео.

Как и у старшего брата, у HONOR 9X Lite 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD – чтобы всё нужное для студента или школьника было под рукой.

Цена и доступность: до 20 сентября HONOR 9X Lite доступен у всех партнеров по специальной цене – всего 519 рублей вместо 569.

Ключевые характеристики HONOR 9X Lite:

6,5-дюймовый дисплей FullView с разрешением 2340х1080 пикселей (397 ppi)

4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенный памяти, отдельный слот для карты памяти microSD

Двойная основная 48 Мп камера с апертурой F/1.8 и 2 Мп датчиком глубины сцены

8 Мп фронтальная камера

Аккумулятор емкостью 3750 мАч

Бонус-трек для самых терпеливых

Один из самых популярных смартфонов бренда - HONOR 10i с мощным процессором Kirin

710, одной из лучших в этой ценовой категории трехмодульной камерой, NFC и безрамочным IPS-дисплеем с 8 августа можно будет купить за 399 рублей вместо 519. Это эксклюзивное предложение доступно только в салонах оператора и интернет-магазине МТС. Уникальная возможность получить все флагманские характеристики по самой выгодной стоимости!

Главное – не забывайте уточнять наличие товаров, подарков и условия покупки у партнера перед приобретением нового технологичного спутника жизни.

Готовьтесь к учебному году выгодно!