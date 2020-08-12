Ошибка в Windows 10 приводит к исчезновению сохранённых паролей

По сообщениям сетевых источников, одно из последних обновлений Windows 10 (2004) принесло ряду пользователей не только исправления системы и общие улучшения её стабильности, но и некоторые проблемы. Пользователи говорят о том, что после обновления перестали сохраняться учётные данные, используемые для авторизации на веб-сайтах и в приложениях.

В Windows 10 присутствует функция под названием «Диспетчер учётных данных» (Credentials Manager), которая используется для хранения учётных данных пользователя, необходимых при авторизации в приложениях и на веб-сайтах. Похоже, что одно из недавних обновлений программной платформы нарушило работу этой функции.

Дело в том, что некоторые пользователи обратили внимание на то, что их сохранённые логины и пароли, используемые для авторизации на сайтах и в приложениях, исчезли. Примечательно, что при повторном вводе и сохранении учётных данных ситуация не меняется, поскольку они исчезают после перезагрузки компьютера.

Судя по сообщениям пользователей, которые появились на сайте поддержки Microsoft, проблема затрагивает большое количество приложений, включая Outlook, Lastpass, Edge, Chrome, OneDrive, а также разные VPN-сервисы. На данный момент Microsoft признала наличие проблемы с учётными данными разных сервисов VPN, поскольку первые сообщения о ней появились ещё несколько недель назад. В настоящее время разработчики заняты созданием исправления, и в скором времени оно станет доступно всем пользователям.