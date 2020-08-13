Google Fuchsia OS прошла сертификацию

Организация Bluetooth Special Interest Group, занимающаяся разработкой стандартов Bluetooth, а также сертификацией устройств, оснащённых поддержкой таких технологий, опубликовала информацию о сертификации операционной системы Google Fuchsia OS. Это указывает на то, что новейшая операционная система стала еще на шаг ближе к выходу.

Операционная система Google Fuchsia рассчитана на работу с самыми разными устройствами, включая смартфоны, ноутбуки и гаджеты умного дома. В отличие от Android и Chrome OS, которые базируются на ядре Linux, Fuchsia создаётся на основе нового ядра под названием Zircon.

Google Fuchsia OS позиционируется как замена Android, Chrome OS и других операционных систем. Представители сообщества разработчики уверены, что Google Fuchsia OS давно находится на стадии внутреннего тестирования. Стоит вспомнить, что еще в 2018 году Google продемонстрировал базовую форму системы с графическим интерфейсом пользователя на секретном закрытом мероприятии.

Однако до сих пор неизвестно, когда компания официально представит Fuchsia, какие аппаратные устройства будут ее использовать и какие у нее будут преимущества перед новейшими версиями Android и Chrome OS.