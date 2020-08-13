Facebook обвинили в сборе биометрических данных через Instagram

Компания Facebook в очередной раз столкнулась с обвинениями в незаконном сборе биометрических данных пользователей. В прошлом месяце техногигант предложил выплатить $650 млн с тем, чтобы урегулировать иск, в котором заявители обвинили компанию в сборе биометрических данных пользователей через инструменты для отметок на фотографиях.

Теперь же новый иск был подан в отношении принадлежащего Facebook сервиса Instagram, сообщило агентство Bloomberg. Как утверждается в иске, компания «собирала, хранила и извлекала выгоду» из данных более 100 млн пользователей Instagram. В частности, речь идет о данных, связанных с технологией распознавания лиц.

Согласно исковому заявлению, Instagram использует инструмент для отметки лиц на фотографиях, который задействует технологию распознавания лица для создания «шаблонов лиц». Эти шаблоны сохраняются в базе данных Facebook. По словам истцов, Instagram автоматически применяет данный инструмент без согласия пользователей даже в случаях, если люди, фигурирующие на снимках не зарегистрированы в соцсети.

«Получив биометрические данные пользователей Instagram, Facebook использует их для совершенствования функций распознавания лиц в своих продуктах, включая приложение Facebook и делится этой информацией с различными организациями», - отмечается в иске.

Как указывается в иске, подобная практика нарушает закон о неприкосновенности частной жизни штата Иллинойс, который запрещает неавторизованный сбор биометрических данных. За несоблюдение требований закона Facebook грозит штраф в размере $1 тыс. - $5 тыс. за каждое нарушение.