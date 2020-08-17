«Белтелеком»: с 17 по 31 августа интернет ночью будет работать с перерывами

У абонентов Минска 17-21, 24-28 и 31 августа с 01:00 до 06:00 предусматриваются перерывы до 30 минут в предоставлении услуг широкополосного доступа. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Как уточнили в филиале «Белтелекома», при перерывах телефонной связи у абонентов позвонить в экстренные службы можно с помощью мобильной связи.

Напомним, что недавно "Белтелеком" рассказал, как будет проведен перерасчет абонентской платы с 9 по 11 августа.

 

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Опубликовал: KVbot,

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