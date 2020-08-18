Microsoft сняла ряд ограничений на распространение Windows 10 May 2020 Update

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft сняла некоторые ограничения на распространение майского обновления Windows 10 May 2020 Update, известного также как Windows 10 (2004). Это означает, что обновить «десятку» до последней версии теперь могут значительно больше пользователей программной платформы.

Напомним, распространение Windows 10 (2004) началось в конце мая этого года. Вскоре после этого некоторые пользователи, установившие обновление, начали жаловаться на появление разного рода проблем, из-за чего Microsoft пришлось приостановить процесс. Теперь же ограничения постепенно отменяются, и обновление становится доступно большему числу пользователей программной платформы, включая владельцев Surface Pro X, Surface Laptop 3 и некоторых устройств сторонних производителей, для которых прежде доставка Windows 10 (2004) была заблокирована.

Начиная со вчерашнего дня, обновление Windows 10 (2004) доставляется пользователям, для которых ранее оно было заблокировано из-за присутствия на компьютере файлов aksfridge.sys или aksdf.sys, использования старых графических драйверов NVIDIA, а также для ПК с драйверами Realtek Bluetooth и ПК с поддержкой функций Variable Refresh Rate и Storage Spaces.

Источник также отмечает, что в ближайшее время Microsoft исправит проблемы с работой функции дефрагментации в Windows 10 (2004). Ожидается, что для этого будет выпущено дополнительное обновление. Таким образом, загрузить и установить на свой компьютер Windows 10 May 2020 Update теперь могут значительно больше пользователей операционной системы Microsoft.