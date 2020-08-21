Летняя суперскидка от HONOR – только на выходных

HONOR подготовил несколько предложений выходного дня для фанатов бренда. Если вы давно мечтали о качественных наушниках или умных часах, то у вас появилась уникальная возможность купить их с хорошей скидкой только в выходные – с 21 по 23 августа и с 28 по 30 августа. Акция проходит в магазинах официальных партнеров HONOR: у операторов А1 и МТС, в сетях магазинов «5 Элемент» и «Электросила», а также интернет-гипермаркете «21 век». Скидка на устройства составит 100 рублей.

Вот, какие девайсы участвуют в акции:

Смарт-часы HONOR MagicWatch 2: новые функции для занятий спортом

HONOR MagicWatch 2 — это современные смарт-часы, разработанные для активных пользователей, которые заботятся о состоянии своего организма и физической формы.

Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 представлены в двух версиях круглого классического корпуса, изготовленного из авиационной нержавеющей стали марки 361L. HONOR MagicWatch 2 с диаметром циферблата 46 мм выполнены в классическом для спортивных часов форм-факторе и комплектуются ремешком из итальянской кожи или гипоаллергенного фторэластомера. Смарт-часы в версии 42 мм отличаются элегантным дизайном и оснащены металлическим браслетом с миланским плетением. Возможность персонализации циферблата HONOR MagicWatch 2 и наличие нескольких вариантов расцветок и размеров смарт-часов предоставляют пользователям свободу самовыражения.

Версию HONOR MagicWatch 2 46 мм, а также версию 42 мм в цвете «черный агат» можно будет купить по выгодной цене всего 349 рублей вместо 449 рублей. Умные часы HONOR MagicWatch 2 в версии 42 мм с металлическим браслетом в цвете «розовая сакура» будут доступны за 399 рублей вместо 499. Часы можно купить только в период 21 по 23 августа и с 28 по 30 августа в магазинах сетей «5 Элемент» и «Электросила», в салонах и интернет-магазинах операторов МТС и А1, а также в интернет-гипермаркете «21 век».

Умные часы построены на базе энергоэффективного процессора Kirin A1, который отличается высокой производительностью и сверхнизким энергопотреблением в самых разнообразных режимах работы.

Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм оснащены сенсорным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454×454 пикселей и весят всего 41 грамм, что делает их практически незаметными на руке и позволяет с комфортом носить их в течение всего дня. Несмотря на малый вес и габариты, новая модель отличается продолжительным временем автономной работы. Они могут работать без подзарядки до двух недель при стандартном сценарии использования.

Встроенный в чипсет Bluetooth-модуль позволил реализовать в HONOR MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм функцию голосовых звонков: теперь пользователь может разговаривать с помощью смарт-часов. Встроенный накопитель на 4 ГБ позволяет сохранять до 500 музыкальных треков, чтобы проигрывать их во время тренировки даже без использования смартфона.

Часы HONOR MagicWatch 2 поддерживают системы GPS и GLONASS, поэтому с высокой точностью определяют координаты для мониторинга активностей даже в условиях плотной городской застройки и в удалённых уголках земного шара. Защита от влаги и брызг позволяет использовать часы для мониторинга тренировок в бассейне и не снимать их при посещении душа.

Часы HONOR поддерживают 15 видов фитнес-тренировок, включая бег, езду на велосипеде, плаванье и триатлон, как в помещениях, так и на свежем воздухе. 13 тренировочных программ для бега позволяют эффективно повышать результаты пользователям с самыми различными физическими данными и целями тренировок.

Часы получили полный набор интеллектуальных технологий, таких как круглосуточный мониторинг сердечного ритма TruSeen 3.5, анализ сна TruSleep 2.0, мониторинг уровня стресса TruRelax, режим отслеживания менструального цикла, разработанный специально для женщин, обновленную технологию мониторинга насыщения крови кислородом SpO2 и другие. Доступность некоторых функций зависит от операционной системы сопряженного смартфона. Некоторые функции не поддерживаются устройствами с IOS.

Беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds

HONOR Magic Earbuds - это беспроводные наушники с активным шумоподавлением и отличным звуком, созданные для меломанов, которые ценят комфорт.

Наушники выполнены в виде вкладышей, оснащены системой из трёх микрофонов и позволяют с комфортом говорить и слушать музыку даже в условиях усиленного шума. Эргономичный дизайн, до 3,5 часа работы в режиме прослушивания аудио, быстрое подключение и простое интуитивное управление гарантируют высокий комфорт при повседневном использовании.

Наушники по акционной цене всего 249 рублей (вместо 349 руб) можно купить только в период 21 по 23 августа и с 28 по 30 августа в магазинах сети «5 Элемент», в салонах и интернет-магазине МТС, а также в интернет-гипермаркете «21 век».

Главная особенность HONOR Magic Earbuds — система активного шумоподавления с внутренним и внешним микрофонами, которая нейтрализует окружающие шумы, обеспечивая чистое и реалистичное звучание во время прослушивания аудио. При активном шумоподавлении во время прослушивания аудио используется два микрофона – внутренний и внешний: сначала внешний микрофон улавливает шумы и подавляет их обратной звуковой волной той же амплитуды, затем внутренний микрофон анализирует оставшиеся шумы и подавляет их таким же образом. Таким образом, уровень нежелательных окружающих звуков подавляется до 32 Дб.

Дополнительную защиту от внешних шумов обеспечивает конструкция наушников с силиконовыми вкладышами трех размеров. Благодаря эргономичному дизайну HONOR Magic Earbuds плотно фиксируются в ушной раковине и обеспечивают комфортное прослушивание аудио в течение длительного периода времени.

Активное шумоподавление необходимо не только для нейтрализации помех при прослушивании аудио, но также и для наиболее точной передачи голоса при звонках даже в шумных местах. Каждый наушник HONOR Magic Earbuds оснащен тремя кремниевыми MEMS-микрофонами с поддержкой шумоподавления во время вызовов. Два внешних и один внутренний микрофоны работают совместно, чтобы уловить голос пользователя и эффективно подавить окружающие звуки и шумы, что обеспечивает качественное и чистое звучание при звонках.

Насыщенное звучание

Наушники HONOR Magic Earbuds оснащены мощным динамическим драйвером диаметром 10 мм с чувствительной диафрагмой, который обеспечивает сбалансированное звучание с глубокими басами и высокой детализацией.

Длительная работа без подзарядки

Наушники оснащены индивидуальными аккумуляторами, обеспечивающими до 3,5/3 часов работы в режиме воспроизведения аудио и до 2,5/2 часов разговоров с выключенным и включённым шумоподавлением соответственно. Периодическая подзарядка в зарядном чехле продлевает время автономной работы до 12 и 13 часов в режиме разговора и прослушивания музыки. В режиме ожидания зарядный чехол поддерживает работоспособность наушников до 12 дней.

Наушники защищены от влаги по стандарту IPX4, что позволяет без опасений наслаждаться музыкой во время тренировок и прогулок в дождливую погоду.