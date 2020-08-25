"Яндекс" вывез из Беларуси часть своего минского офиса

Компания «Яндекс» вывезла из Беларуси часть сотрудников минского офиса, сообщает The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По их словам, это произошло после обысков силовиков. Тогда в здание пришли люди в черном с оружием и заблокировали офис.

По данным источников, тех сотрудников, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома. Всего в белорусском офисе работает около 300 человек. Вывезли из страны пока только часть сотрудников, а не большинство.

Сам белорусский офис уже несколько месяцев закрыт для посещения, а сотрудники работают на удаленном режиме. 

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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