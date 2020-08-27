Microsoft на полгода продлила поддержку Windows 10 (1803)

Корпорация Microsoft объявила о продлении официальной поддержки Windows 10 версии 1803 на шесть месяцев. Такое решение обусловлено пандемией коронавируса, поскольку в сложившихся условиях корпоративным клиентам труднее осуществить переход с Windows 10 (1803) на более актуальную версию программной платформы.

Стоит отметить, что в соответствии с политикой Microsoft официальная поддержка Windows 10 (1803) была прекращена ещё в ноябре прошлого года, но это касается только версий Home и Pro. Для версий Enterprise и Education разработчики предоставили дополнительный год поддержки, а значит, жизненный цикл Windows 10 (1803) упомянутых ранее версий должен завершиться в ноябре этого года. Теперь же, когда стало известно о решении продлить поддержку, пользователи Windows 10 (1803) версий Enterprise и Education смогут получать обновления до 11 мая 2021 года. Стоит отметить, что в это же время завершится жизненный цикл Windows 10 (1809).

Примечательно, что данное решение Microsoft фактически делает период поддержки Windows 10 (1803) более продолжительным, чем Windows 10 (1903), которая вышла на год позже. Это связано с тем, что, начиная с Windows 10 (1809) версии платформы Enterprise и Education поддерживаются в течение 30 месяцев, тогда как, начиная с версии Windows 10 (1903), первое обновление каждого года получает поддержку только в течение 18 месяцев с момента выхода. Таким образом, для Windows 10 (1903) жизненный цикл заканчивается 8 декабря 2020 года, если только Microsoft не решит его продлить.

Напомним, ранее в этом году Microsoft продлила период поддержки Windows 10 (1709) версий Enterprise и Education до 13 октября 2020 года. Кроме того, был продлён жизненный цикл Windows 10 (1809) версий Home и Pro до 10 ноября 2020 года.