Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux

Компания Lenovo начала поставки ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 8 с предустановленным дистрибутивом Linux, хотя изначально он выпускался исключительно с Windows 10. Выбор китайского производителя пал на ОС Fedora.

Fedora – это форк дистрибутива Red Hat Enterprise Linux, разрабатываемого компанией Red Hat, которую в 2019 г. купила IBM. Сама IBM определенным образом связана с Lenovo – в 2004 г. она продала ей свой бизнес по производству настольных и мобильных компьютеров, а в 2014 г. та же участь постигла и ее серверный бизнес.

На ThinkPad X1 Carbon Gen 8, поставляющийся в корпусе с отделкой из карбона, установлен дистрибутив версии 32, вышедший в последних числах апреля 2020 г. В настоящее время ведется разработка Fedora 33, но дата ее выхода пока не определена.

Свои планы по переводу некоторых моделей ноутбуков на Fedora Lenovo озвучила еще в апреле 2020 г. На тот момент она собиралась выпустить Linux-версии лэптопов ThinkPad P1 Gen 2 и ThinkPad P53, оба 2019 модельного года, и ThinkPad X1 Carbon Gen 8, вышедший в январе 2020 г., притом именно в такой последовательности. В итоге самый современный ноутбук получил Fedora раньше других.