LG анонсировала WashTower: инновационный комплекс из стиральной и сушильной машин

В рамках выставки IFA 2020 компания LG проведет виртуальную презентацию нового устройства для тех, кому требуется более высокий уровень комфорта в работе по дому. LG WashTower – единый комплекс из стиральной и сушильной машин, обеспечивающий бережную стирку одежды и непревзойденное удобство в использовании с помощью новейших технологий и интеллектуальных функций LG. Инновационный комплекс будет доступен в некоторых странах уже в этом году.

В отличие от комбинаций из стиральной машины c сушильной у производителей-конкурентов, LG WashTower была спроектирована с нуля как единое решение. В начале цикла стирки встроенный блок определяет и показывает, сколько времени потребуется для завершения полного цикла: как стирки, так и сушки. Стиральная машина передает информацию сушильной, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки и предварительно нагревает барабан, чтобы улучшить результат и сократить общее время стирки.

Разрабатывая WashTower, дизайнеры LG сделали все возможное, чтобы обеспечить максимальную простоту использования. В отличие от тандемов стиральных и сушильных машин, где у каждого прибора имеется отдельная панель управления, у WashTower единая панель.

По высоте LG WashTower примерно на 87 миллиметров ниже, чем средняя комбинация из стиральной и сушильной машин, благодаря чему загружать установленный наверху сушильный барабан гораздо удобнее. Кроме того, WashTower обладает хорошей вместительностью: в стиральную машину можно загрузить до 17 кг одежды, а в сушильную — до 16 кг.

Благодаря технологиям TurboWash 360 и AI DD устройство гарантирует более быструю, бережную и тщательную стирку. WashTower самостоятельно определяет вес и мягкости одежды, чтобы подобрать оптимальный алгоритм для каждой загрузки. Усовершенствованный искусственный интеллект сокращает время цикла и потребление энергии без ущерба для эффективности.

"Выпуская такие новаторские приборы, как TWINWash, а теперь и WashTower, компания LG демонстрирует свое стремление повысить удобство использования и помочь сэкономить пространство в доме," — отметил Дахюн Сонг, президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution. "Это комплексное решение — результат наших постоянных усилий, направленных на то, чтобы упорядочить рутинную работу по дому и дать потребителям больше свободы для лучшей жизни”.

В этом году на выставке IFA компания LG представит виртуальную экспозицию, которая будет доступна до конца сентября. На ней можно ознакомиться со всеми новейшими моделями, такими как LG WashTower, в зоне "Уход за одеждой". Опция дополненной реальности поможет посетителям представить, как будут выглядеть продукты LG в их собственных домах. www.lg.com/global/exhibition/appliances