30 сентября Google представит новые продукты

Google официально подтвердила, что 30 сентября состоится мероприятие, в ходе которого она представит семейство новых продуктов. Среди них флагманский смартфон Pixel 5, новый Chromecast и многое другое.

Мероприятие Google «Launch Night In» назначено на 30 сентября и начнётся в 21:00 по московскому времени.  В ходе презентации компания покажет смартфоны Pixel 4a 5G и Pixel 5, новую ТВ-приставку Chromecast с Android TV, а также смарт-колонку Nest, которую Google продемонстрировала в одном из видео-тизеров в начале года.

Это все устройства, которые компания упомянула в официальном письме, однако есть предположения, что будут представлены и другие продукты.

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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