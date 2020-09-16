Apple представила новые часы Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

Компания Apple в рамках сентябрьской презентации представила новое поколение умных часов Apple Watch Series 6, а также бюджетных Apple Watch SE. При этом впервые с 2012 года на ней не показали новый iPhone.

Они будут доступны в синем, золотом, чёрно-сером и красном цветах. Цена на них составит $399, а в коробке с ними не будет USB-зарядки — её придётся покупать отдельно.

В новых часах появится приложение «Кислород в крови» — оно позволит измерять уровень кислорода в крови за 15 секунд благодаря встроенному датчику. Для этого в новом устройстве используется оптическая технология, которая определяет цвет крови через кожу на руке.

Уровень кислорода будет измеряться автоматически, в том числе во время сна. Эта технология позволит изучать различные болезни сердца и дыхательной системы. Компания представила также новый цельный браслет без застёжки — он будет растягиваться. Браслет будет в двух версиях — силиконовой и плетёной.

Apple также анонсировала бюджетную версию часов — Apple Watch SE. Они будут сочетать в себе дизайн Series 6 и самые главные функции старых девайсов. Их стоимость составит $279. Компания отдельно подчеркнула, что они отлично подойдут детям. Также в них будет встроен детектор падения, который сообщит родственникам и друзьям — Apple пояснила, что такая модель подойдёт для покупки своим пожилым родственникам.