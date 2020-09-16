Представлен планшет Apple iPad 8

Компания Apple сегодня официально представила дешевый iPad 8. Особенностью новинки является новая однокристальная платформа Apple A12.

В конфигурацию этой SoC входит четырехъядерный GPU и шестиядерный CPU. По оценкам самой Apple, новинка имеет на 40% более мощный CPU и в 2 раза более мощный GPU в сравнении с предшественником. А еще устройство в три раза мощнее среднестатистического Android-планшета и в шесть раз — самого мощного хромбука. В качестве программной платформы используется iPad OS 14.

Планшет получил экран диагональю 10,2 дюйма (ранее использовался экран диагональю 9,7 дюйма), поддержку фирменного стилуса Apple Pencil, фронтальную камеру FaceTime HD и тыльную камеру разрешением 8 Мп, модем LTE и, вероятно, самое главное — порт USB-C. Что касается автономности, то она составляет 10 часов.

Приобрести iPad 8 в США можно будет уже с пятницы. Стоимость составит $330. Устройство предложат в трех цветовых вариантах (серебристый, темно-серый и золотой) и двух версиях памяти — 32 и 128 ГБ.