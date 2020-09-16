WhatsApp стал удалять пользователей из чатов из-за ошибки

В одном из последних обновлений WhatsApp обнаружили проблему, из-за которой пользователей случайным образом выбрасывает из чатов.

В комментариях к записи проекта в Twitter многие пожаловались, что остались без доступа ко всем своим чатам в результате странного бага. Судя по всему, удаление из чатов настигло владельцев версии мессенджера 2.20.200.7. WABetaInfo рекомендует обновиться до 2.20.200.8, но некоторые столкнулись с ошибкой и на этом патче.

Представители сервиса пока никак не комментировали возникшую проблему. 

 

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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