МТС принимает предзаказы на Apple iPad 2020. Apple iPad 2020 получил экран диагональю 10,2 дюйма. Новинка работает на основе 6-ядерного процессора A12 Bionic, который в 40% быстрее чипа предыдущего поколения и в 2 раза мощнее в плане обработки графики.

Фронтальная камера FaceTime HD может быть использована для создания селфи или общения в видеочатах. Тыльная камера снимает с разрешением 8 Мп.

Планшет поддерживает взаимодействие с клавиатурой Smart Keyboard и фирменным стилусом Apple Pencil. С клавиатурой новинка превратится в полноценный ноутбук, а со стилусом – в холст художника или блокнот для хранения важных данных. Благодаря операционной системе iPadiOS 14, Apple Pencil умеет преобразовывать сделанные от руки быстрые наброски в идеальные геометрические фигуры.

Подключение дополнительных устройств и зарядка аккумулятора осуществляются через порт USB-C. Емкая батарея обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Планшет Apple iPad 2020 с поддержкой сетей LTE и 32 Гб памяти можно заказать за 1729 рублей, со 128 Гб памяти – за 2109 рублей.

Стоимость Apple iPad 2020 Wi-Fi-версии с 32 Гб памяти по предзаказу составит 1239 рублей, со 128 Гб памяти – 1619 рублей.