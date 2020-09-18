В веб-версии WhatsApp появится поддержка биометрической аутентификации

Разработчики WhatsApp готовятся интегрировать функцию, которая позволит защитить данные в веб-версии сервиса с помощью аутентификации по отпечаткам пальцев.

Команда разработчиков WhatsApp намерена сделать сервис более безопасным. Для этого в веб-версию принадлежащего Facebook сервиса будет добавлена функция, позволяющая проходить аутентификацию по отпечаткам пальцев. Согласно имеющимся данным, для использования этой функции пользователю будет необходимо запустить приложение WhatsApp на смартфоне и пройти аутентификацию по отпечаткам пальцев. После этого можно будет получить доступ к веб-версии сервиса. Сообщение о возможном появлении новой функции дополнено снимком экрана, на котором, как предполагается, можно увидеть, как новый инструмент безопасности будет выглядеть на деле.

Напомним, в настоящее время для запуска сессии в веб-версии мессенджера пользователь должен отсканировать выводимый на экран компьютера QR-код с помощью смартфона. При этом смартфон также должен поддерживать стабильное интернет-соединение, чтобы сессия в веб-приложении не прервалась. К сожалению, на данный момент нет более подробной информации о новой функции безопасности и о возможных сроках её запуска. Также непонятно, планируют ли разработчики полностью избавиться от QR-кодов или же они останутся в мессенджере и после запуска биометрической аутентификации.