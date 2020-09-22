MMD представляет новую серию мониторов Philips E Line

Компания MMD, лидер в области инновационных технологий и обладатель прав на бренд Philips Monitors, представляет E Line — новую серию игровых мониторов, предназначенных для молодых пользователей, которые выбирают функциональность, хороший дизайн и высокую производительность для учёбы, работы и игр.

Первыми представителями новой серии станут монитор Philips 242E1GAJ (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см) и монитор Philips 272E1GAJ (27 дюймов/68,6 см).

Полный комплект



Мониторы Philips 242E1GAJ и Philips 272E1GAJ оснащены дисплеем Full HD с соотношением сторон 16:9, который обеспечивает детализированное изображение, и жидкокристаллической VA-панелью с широкими углами обзора 178°/178°. Конструкция монитора подчинена визуальному восприятию: отсутствие рамок с трёх сторон зрительно увеличивает экран. Всё это вместе гарантирует прекрасное отображение как стандартных офисных, так и требовательных графических приложений, а также веб-страниц, фотографий, фильмов и игр. Для ещё большего эффекта новые мониторы с диагональю 24 и 27 дюймов оснастили парой встроенных высококачественных стереодинамиков.

Разнообразие развлечений



Линейка E работает безупречно благодаря частоте обновления 144 Гц, которая перерисовывает изображение на экране до 144 раз в секунду, что в 2,4 раза быстрее, чем стандартный дисплей. Такая быстрая реакция имеет решающее значение в соревновательных играх: на экране отображается абсолютно вся визуальная информация, а соперники движутся плавно, что упрощает процесс наведения. Более того, короткое время отклика MPRT (время отклика движущегося изображения) в 1 мс не позволяет изображению размываться и смазываться, а движение выглядит более чётко и точно. Монитор Philips 242E1GAJ оснащен технологией AMD FreeSync Premium, которая обеспечивает отсутствие рывков в игровом процессе.



Чтобы ещё сильнее улучшить пользовательский опыт, новые игровые мониторы Philips оснащены легко доступным экранным меню, с настройками специально для геймеров, что позволяет получать наилучшие впечатления от любых игр, к которым монитор адаптируется.

Картинка имеет значение



Игровые мониторы серии E оснащены технологией Ultra Wide-Color, которая обеспечивает широкий спектр цветов для яркости изображения. Таким образом изображение становится более живым. Благодаря технологии SmartContrast, которая анализирует отображаемую картинку, монитор автоматически настраивает цвета и регулирует яркость подсветки. Серия E также оснащена технологией Flicker-Free для более комфортного просмотра и режимом LowBlue для удобства в работе.



Монитор Philips 242E1GAJ уже поступил в продажу, а модель 272E1GAJ появится в магазинах в середине октября. Ориентировочная розничная цена составляет €179 за 242E1GAJ и €219 за 272E1GAJ.