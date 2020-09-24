МТС принимает предзаказы на смартфон Xiaomi Poco X3

В интернет-магазине МТС принимают заявки на смартфон Xiaomi Poco X3 6/128 ГБ. Все покупатели, оформившие предзаказ до 3 октября, смогут забрать его со скидкой 100 рублей.

Смартфон получил большой 6,67-дюймовый экран с разрешением Full HD+. Частота обновления изображения составляет 120 Гц, частота дискретизации касания – 240 Гц, что обеспечивает большую плавность при переходе между приложениями и элементами пользовательского интерфейса.

На тыльной стороне расположена мощная квадрокамера с основным сенсором на 64 Мп. В миниатюрном вырезе спереди установлена селфи-камера на 20 Мп.

Новинка собрана на основе высокопроизводительного процессора Qualcomm Snapdragon 732G, выполненного по техпроцессу 8 нанометров. Двойные стереодинамики выдают чистое и громкое звучание, о чем свидетельствует сертификация Hi-Res Audio. Аккумулятор порадует емкостью 5160 мАч и поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Продажи Xiaomi Poco X3 6/128 ГБ стартуют 3 октября 2020 года. При оформлении предзаказа в период с 23 сентября по 2 октября смартфон предлагается со скидкой 100 рублей и его стоимость составит 899 рублей. Ежемесячный платеж с рассрочкой на год будет равен 81,72 рубля, а на два года – 39,08 рубля.

С 3 октября Xiaomi Poco X3 6/128 ГБ будет доступен за 999 рублей.