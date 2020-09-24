ASUS и Republic of Gamers доминируют на рынке игровых ноутбуков в 2020 году

Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) объявил о том, что его доля на мировом рынке игровых ноутбуков выросла до 23,6% и составляет почти четверть от общего числа проданных в 2020 году ноутбуков. Игровые ноутбуки ROG уверенно лидируют в странах Восточной и Западной Европы, на Ближнем Востоке, в Африке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ноутбуки ROG продолжают пользоваться огромной популярностью в сегменте топовых игровых решений. В июле 2020 года продажи игровых ноутбуков ROG, оснащенных новейшими графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX, составили 29,2% – почти треть всего мирового рынка.

Игровые ноутбуки ROG пользуются огромной популярностью в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, занимая лидирующую позицию на рынке на протяжении 12 месяцев подряд.