В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи Telegram жалуются на проблемы в работе мессенджера в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Наибольшее число жалоб от пользователей приходит из России, Беларуси, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура.

Среди отмеченных неполадок — невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%). Предыдущий сбой произошел 21 сентября.

 

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Источник: 

gazeta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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