Со следующего года все приложения Google Play будут платить комиссию 30%

Google обновила правила использования магазина цифрового контента Play Маркет, обязав разработчиков игр и приложений для Android использовать в своих продуктах платёжную систему компании вместо сторонних сервисов. Всё дело в том, что все платежи в системе Google облагаются комиссией в размере 30 %, что приносит технологическому гиганту немалый доход.

Компании, которым требуется время для интеграции биллинговой системы Google в свои приложения, получили отсрочку. Крайним сроком для начала использования платёжной системы Google для всех компаний, публикующих свои решения в Play Маркете, станет 30 сентября 2021 года. Это означает, что разработчики ещё год могут проводить платежи в своих приложениях, не оплачивая комиссию в размере 30 %. Скорее всего, обозначенная дата совпадёт с временем запуска публичной версии Android 12, в которой использовать сторонние магазины контента будет проще.

В сообщении отмечается, что правило, в соответствии с которым разработчики должны использовать платёжную систему Google, существовало всегда, но ранее оно не было принудительным. Стоит отметить, что в большей части опубликованных в Play Маркете приложений и игр правила платформы относительно платежей уже соблюдаются. По данным Google, около 97 % разработчиков соблюдают упомянутое правило.

Новые изменения являются частью более масштабного стремления Google сделать применяемые к Play Маркету политики более понятными для разработчиков и продолжить поддержку компаний, которые намерены распространять свои продукты через сторонние магазины контента. Очевидно, что приложения и игры, которые не будут соблюдать новое правило, попросту удалят из магазина цифрового контента Google.