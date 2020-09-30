В Telegram появится новая функция

В бета-версии Telegram для Android появились встроенные комментарии к постам. Чтобы их активировать, нужно создать чат канала и привязать их к нему. Пользователь, который хочет оставить комментарий к записи, пишет сообщение в чат. Комментатор может при этом не вступать в него.

Если в чате нельзя отправлять сообщения или медиа, будет запрещено это делать и в комментариях. Также ограничения будут работать, если в чатах включен «медленный режим» — когда администраторы запрещают отправлять больше одного сообщения за выставленный период времени.

Администраторы смогут отвечать на комментарии открыто или анонимно. В бета-версии также появилась возможность просмотра публичных репостов записей каналов. Функция доступна только администраторам.