Компания AOC выпустила три новых монитора

Компания AOC объявила о выпуске трех новых мониторов, пополнивших серию E2. Модели подходят для профессионального и домашнего использования и рассчитаны на тех, у кого высокие требования, но ограниченный бюджет.



В число новых базовых моделей серии E2 входят модель Q32E2N диагональю 80 см (31,5") с разрешением Quad HD и модель U32E2N с разрешением 4K (Ultra HD). Нужен большой экран? Сверхширокий (21:9) монитор Q34E2A диагональю 86,4 см (34") с матрицей IPS и разрешением 1080p отличается яркими цветами и большой рабочей областью. Эти тонкие дисплеи оснащены динамиками и самыми популярными разъемами, а в комплекте с ними идут подставка с регулировкой наклона и кронштейн VESA.

AOC представляет новые дисплеи с высоким разрешением и большой диагональю — увеличилась не только площадь, но и количество пикселей.





Модель Q32E2N диагональю 31,5" оснащена матрицей VA и имеет разрешение Quad HD (2560x1440). У нее на 77% больше пикселей, чем у дисплеев Full HD, благодаря чему она отличается повышенной четкостью и детализацией. Панель VA обеспечивает большую глубину черного и имеет коэффициент контрастности 3000:1. Благодаря частоте обновления 75 Гц и технологии Adaptive-Sync движения курсора и прокрутка страницы плавные, поэтому дисплей подходит тем, кто любит иногда провести время за играми. Он заключен в тонкие рамки и оснащен двумя динамиками мощностью 3 Вт.



Модель U32E2N диагональю 31,5" с безупречной детализацией относится к следующему уровню и оснащена матрицей VA разрешением Ultra HD (3840x2160) с плотностью пикселей 140 т/д. Она имеет частоту обновления 60 Гц и коэффициент контрастности 2500:1. Благодаря тонким рамкам по трем сторонам монитор выглядит изящно и прекрасно смотрится в современном домашнем и офисном интерьере. Чтобы вы могли наслаждаться четкостью изображения в хорошо освещенных помещениях, U32E2N оснащен задней подсветкой с яркостью 350 нит.

Ширины экрана с соотношением сторон 16:9 недостаточно? Модель Q34E2A с диагональю 34" имеет плоскую панель IPS с соотношением сторон 21:9. Дисплей обновляется с частотой 75 Гц и имеет разрешение 2560x1080 с числом пикселей на 33% большим, чем у Full HD. Тонкие рамки по трем сторонам в сочетании с матовой алюминиевой подставкой делают внешний вид монитора современным.

Серия E2 разработана для пользователей, которые ищут хороший монитор без ненужных опций. Все модели оснащены обычной подставкой с регулировкой наклона и системой укладки кабелей, чтобы рабочее место было более аккуратным. Благодаря монтажным отверстиям VESA 100x100 мм мониторы легко крепятся к настольному или настенному кронштейну, что делает их эргономичными и удобными в использовании.



Панели VA и IPS всех трех моделей дисплеев E2 способны передавать 16,7 млн цветов с охватом 72% палитры NTSC и более 100% палитры sRGB. Кроме того, углы обзора 178°/178° на всех моделях сводят к минимуму изменение цвета и контрастности при просмотре сбоку. Мониторы оснащаются входными разъемами HDMI и DisplayPort и выходным разъемом для наушников. Все мониторы имеют время отклика 4 мс и поддерживают технологию Adaptive-Sync, что исключает дрожание и зависание изображения.



Все модели также поддерживают технологию Flicker-Free, которая для настройки яркости использует постоянный ток, а не широтно-импульсную модуляцию. Это предотвращает напряжение глаз и головные боли из-за мерцания изображения. Помимо этого, у мониторов есть режим Low Blue Light, настраиваемый на экране дисплея. Этот режим снижает количество голубого света, защищая глаза пользователя от потенциального вреда и обеспечивая комфортную работу при слабом освещении.



Мониторы AOC Q32E2N, U32E2N с диагональю 31.5” и Q34E2A с диагональю 34” доступны в продаже с сентября 2020 года.