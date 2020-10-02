В WhatsApp появится новая функция

По сообщениям сетевых источников, в бета-версии приложения WhatsApp для платформы Android началось тестирование функции, позволяющей навсегда отключить звуковые уведомления в чатах. Напомним, в настоящее время в стабильной версии мессенджера это можно сделать на восемь часов, неделю или год.

Сообщения о том, что разработчики WhatsApp планируют предоставить пользователям популярного мессенджера возможность навсегда отключать звуковые уведомления появилась ранее в этом году. Теперь же источник говорит о том, что упомянутая функция появилась в бета-версии WhatsApp 2.20.201.10.

Источник, отмечает, что у некоторых пользователей возможность бессрочного отключения звука уведомлений появилась ещё в версии WhatsApp 2.20.201.9. Это означает, что для тестирования данного инструмента не обязательно устанавливать последнюю бета-версию, поскольку функция может добавляться после внесения изменений на стороне сервера. Обычно распространение новых функций занимает несколько дней или даже недель, поэтому возможность отключения звуковых уведомлений в настоящее время может быть доступна не всем пользователям бета-версий WhatsApp.

Ещё одно нововведение, на которое обратили внимание некоторые пользователи, заключается в появлении переработанного меню управления хранилищем, получить доступ к которому можно в настройках приложения. Пользователям будет предоставлено больше информации, что именно занимает место на устройстве. Кроме того, они смогут видеть отсортированные по размеру файлы, а также данные, которые WhatsApp предлагает удалить, чтобы освободить место. Обе функции находятся на этапе тестирования, поэтому сложно сказать, когда они могут появиться в стабильных версиях мессенджера.