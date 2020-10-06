Поисковая система Bing стала называться Microsoft Bing

Microsoft переименовала свою поисковую систему Bing в Microsoft Bing в рамках усилий по ребрендингу.

Microsoft не вдавалась в подробности о том, почему она добавила название компании к бренду Bing, за исключением того, что это лучше отражает постоянно усиливающуюся интеграцию поисковых технологий в семейство продуктов Microsoft.

Этот ребрендинг означает, что Bing теперь использует собственный обновлённый логотип и логотип Microsoft Bing на главной странице поисковой системы. Не ясно, откажется ли Microsoft в конечном счёте от логотипа Bing в пользу более ориентированного на Microsoft логотипа или просто будет использовать оба варианта.

В последнее время Microsoft экспериментировала с вариантами логотипов Bing, и некоторые из этих работ временно появляются в поисковой системе компании. В течение нескольких лет поисковый гигант решил добавить название Microsoft ко многим своим продуктам, в том числе: например, магазин Windows Store превратился в Microsoft Store, а пакет Office 365 — в Microsoft 365. Можно также отметить, что Microsoft Edge и Microsoft Teams используют марку Microsoft, в то время как Surface и Xbox в значительной степени её избегают.