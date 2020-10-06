Xiaomi представила смартфон Poco C3

Компания Xiaomi официально представила самый доступный смартфон под маркой Poco: модель Poco C3 стоимостью от 100 долларов США поступит в продажу 16 октября.

Устройство оснащено 6,53-дюймовым дисплеем IPS Dot Drop формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. В каплевидном вырезе в верхней части этой панели располагается 5-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,2.

Основная камера заключена в блок квадратной формы с закруглёнными углами. Применены 13-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,2, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины (f/2,4). Имеется светодиодная вспышка.

«Мозг» смартфона — процессор MediaTek Helio G35, содержащий восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 10-ваттной подзарядкой.

В арсенале аппарата — адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт Micro-USB. Размеры составляют 164,9 × 77,07 × 9,0 мм, вес — 196 г. Установлена операционная система Android 10 с надстройкой MIUI 12.

Модель Poco C3 представлена в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью соответственно 32 и 64 Гбайт. Цена — 100 и 120 долларов США. Предусмотрены цветовые исполнения Arctic Blue, Lime Green и Matte Black.