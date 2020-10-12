Xiaomi выпустила 65-дюймовый 4K-телевизор Redmi Smart TV A65

Компания Xiaomi представила под брендом Redmi телевизор Smart TV A65, оборудованный 4K-дисплеем с поддержкой HDR и частотой обновления 60 Гц.

Панель размером 65 дюймов по диагонали соответствует формату 4К: разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей. Устройство может похвастаться узкими рамками со всех четырёх сторон. «Сердце» новинки — процессор MediaTek MT9632 с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на частоте до 1,5 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель ARM Mali-G52 3EE MC1.

Телевизор несёт на борту 1,5 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 8 Гбайт. Набор интерфейсов включает разъёмы HDMI и USB, гнездо для сетевого Ethernet-кабеля, стандартные аудиоразъёмы и порт S/PDIF. Среди прочего можно упомянуть адаптер беспроводной связи Wi-Fi, аудиосистему с двумя динамиками и поддержкой DTS. В качестве программной платформы используется операционная система Android с фирменным пользовательским интерфейсом.

Телевизор Redmi Smart TV A65 уже доступен для заказа по ориентировочной цене 390 долларов США.