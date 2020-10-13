Вышло ядро Linux 5.9

Глава команды разработчиков Linux Линус Торвальдс объявил о выпуске стабильной версии ядра Linux 5.9.

Релиз включает массу изменений, в том числе начальную поддержку будущих графических процессоров Intel и AMD, инструкции FSGBASE для ускоренного переключения контекста на x86-совместимых платформах, команд для зонирования твердотельных накопителей стандарта NVMe, а также алгоритма zstd для сжатия образа ядра, что обеспечивает его более быструю загрузку.

В новую версию Linux было принято 16074 исправления от 2011 разработчиков. Причем 45% всех изменений имеют отношение к драйверам устройств, 15% – к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 13% – к сетевому стеку, по 3% – к файловым системам и внутренним подсистемам ядра. В процессе разработки ядра Linux 5.9, который занял два месяца, было выпущено восемь релиз-кандидатов (Release Candidates, RC).

Исходный код Linux 5.9 с 11 октября 2020 г. доступен для загрузки с сайта kernel.org.