Wargaming проведёт бесплатный онлайн-курс по созданию игровых видео

Wargaming Forge открыл набор на бесплатные курсы для всех, кто хочет научиться создавать геймплейные видео, трейлеры, экшен-сцены, хочет узнать больше обо всем, что связано с видеопродакшеном в игровой индустрии.

Обучение на курсе Gameplay Video Production стартует 17 ноября и будет проходить в течение 2,5 месяцев два раза в неделю в вечернее время. Занятия состоятся в онлайн-формате с большим количеством индивидуальной и командной работы, а также разнообразными практическими заданиями. Преподавателями выступят опытные специалисты из команды видеопродакшена игры World of Tanks и других проектов компании Wargaming. Среди менторов также будут выпускники прошлого набора курсов, которые уже несколько лет работают в минском центре разработки компании Wargaming.

Во время обучения эксперты познакомят слушателей с особенностями режиссуры и монтажа геймплейных видео, расскажут, как создаются эпичные боевые сцены в real-time-движках и научат создавать кинематографическую картинку с помощью специальных инструментов и программ.

Заявки на курсы Gameplay Video Production принимаются с 19 октября по 6 ноября. Зарегистрироваться на курс, а также узнать все подробности можно по ссылке.