WhatsApp добавит звонки для компьютеров

Разработчики WhatsApp уже тестируют аудио- и видеозвонки в мессенджере для Windows и macOS.
Функция пока находится на стадии бета-теста, обычным пользователям она недоступна. Но ее должны добавить в финальную версию приложения уже в ближайших обновлениях.
Возможно, разработчики WhatsApp планируют сделать версию мессенджера для компьютеров полностью независимой. Как раз компания готовит поддержку одновременной работы на нескольких устройствах, без необходимости постоянного подключения к смартфону.
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