WhatsApp добавит звонки для компьютеров

Разработчики WhatsApp уже тестируют аудио- и видеозвонки в мессенджере для Windows и macOS.

Функция пока находится на стадии бета-теста, обычным пользователям она недоступна. Но ее должны добавить в финальную версию приложения уже в ближайших обновлениях.

Возможно, разработчики WhatsApp планируют сделать версию мессенджера для компьютеров полностью независимой. Как раз компания готовит поддержку одновременной работы на нескольких устройствах, без необходимости постоянного подключения к смартфону.