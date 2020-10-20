WhatsApp добавит звонки для компьютеров

Разработчики WhatsApp уже тестируют аудио- и видеозвонки в мессенджере для Windows и macOS. 

Функция пока находится на стадии бета-теста, обычным пользователям она недоступна. Но ее должны добавить в финальную версию приложения уже в ближайших обновлениях.

Возможно, разработчики WhatsApp планируют сделать версию мессенджера для компьютеров полностью независимой. Как раз компания готовит поддержку одновременной работы на нескольких устройствах, без необходимости постоянного подключения к смартфону.

 

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Источник: 

mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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