Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update

Корпорация Microsoft объявила о запуске очередного функционального обновления Windows 10 October 2020 Update, известного также как Windows 10 20H2. В скором времени оно станет доступно всем пользователям программной платформы автоматически. Если же вы хотите установить этот пакет быстрее, то сделать это можно с помощью соответствующего инструмента проверки обновлений в приложении «Настройки».

Если пользовательский компьютер совместим с Windows 10 October 2020 Update, то в разделе «Дополнительные обновления» в «Центре обновлений Windows» это будет отражено, и вы без труда сможете загрузить и установить пакет. Стоит отметить, что для загрузки обновления на компьютере должен быть установлен сентябрьский патч безопасности, выпущенный в рамках программы Patch Tuesday, или же его более поздняя версия.

Нововведения, которые приносит с собой Windows 10 20H2, уже давно известны. Каких-либо значимых функциональных изменений после установки обновления не произойдёт, поскольку данный пакет преимущественно состоит из общих исправлений и улучшений производительности, а также активирует функции, которые были доставлены в операционную систему вместе с предыдущими обновлениями.

Помимо прочего, Windows 10 20H2 приносит переработанное и более современное меню «Пуск». На смену цветным подложкам под иконками в меню «Пуск» и в меню установленных приложений пришёл однотонный и частично прозрачный фон. Разработчики также добавили новый инструмент для работы с вкладками в фирменном браузере Edge. Теперь вы можете использовать сочетание клавиш Alt + Tab, чтобы вывести все открытые в обозревателе вкладки. Если же вы хотите вернуться к использованию стандартных настроек для сочетания клавиш, то сделать это можно в меню «Система» приложения «Параметры». Windows 10 20H2 приносит и другие изменения и улучшения стабильности работы ОС, многие из которых направлены на повышение стабильности работы программной платформы.