Xiaomi представила недорогой монитор

Xiaomi пополнила коллекцию своих мониторов моделью Fast LCD Monitor. Она создавалась для геймеров, что выражено в частоте обновления экрана 144 Гц и времени отклика матрицы 2 мс. При этом у Xiaomi получилось удержать его цену на низком уровне – она не превысит $225.

Между тем, в основе экрана монитора используется панель IPS вместо устаревшей TN, на что указывают 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 100-процентный – SRGB. Пиковая яркость дисплея повышена со стандартных для недорогих мониторов 250 кд/м2 до 400 кд/м2, а частота обновления выросла с базовых 60 Гц до 144 Гц. В наличии технология Adaptive Sync, которая подстраивает частоту обновления экрана под количество кадров в секунду, выдаваемых в видеоиграх (зависит от настройки графики и производительности ПК).

Xiaomi Fast LCD Monitor выводит изображение в разрешении Full HD или 1920х1080 пикселей – Quad HD (2K) и тем более Ultra HD (4K) монитор не поддерживает. Зато есть режим HDR400 для улучшения качества картинки.