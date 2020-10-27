Вышла новая версия браузера Opera GX

Opera GX представляет новые функции, позволяющие изменить вид браузера. Функция вторичных цветов расширяет возможности уже доступных в браузере фоновых цветов и позволяет выбирать совершенно разные цветовые схемы для браузера.

Те, кто предпочитает предустановленные темы, могут изменить свой браузер с одним из уже имеющихся фонов Rose Quartz, Ultraviolet или Frutti di Mare или же создать свою цветовую схему из предложенной палитры, предоставляющей бесконечное количество возможных опций. Теперь браузер GX также будет адаптировать цвета иконок боковой панели к выбранной цветовой теме.

GX позволяет настроить производительность системы, благодаря ограничителям потребления сети, CPU и RAM, что высвобождает дополнительные ресурсы для гейминга. В этот раз Opera представляет GX Cleaner для удаления старых и ненужных файлов.

GX Cleaner помогает очистить браузер от неиспользуемых мусорных файлов (кэш, cookies, история браузинга или скачанные файлы) и тем самым повышает производительность браузера, позволяя при этом пользователю выбирать файлы для удаления.

Новый инструмент предоставляет несколько опций для фильтра файлов по дате или месту их нахождения в браузере. Это облегчает процесс очистки в случае, если необходимо избавиться от файлов неиспользуемых, к примеру, в течение шести месяцев. Новую функцию можно активировать в боковой панели

Easy Files – это функция Opera, которая была перенесена в GX из основного десктопного браузера. Каждый раз, когда пользователь прикрепляет или загружает файл, Easy Files показывает последние загруженные или добавленные в буфер обмена файлы, в том числе сделанные с помощью функции снимка экрана.

Это значит, что пользователям больше не придется рыться в различных папках, когда необходимо прикрепить что-либо к письму или сообщению. Вместо этого отобразится визуальный ряд трех последних файлов, с которыми взаимодействовал пользователь. Затем файлы можно прикрепить одним кликом.