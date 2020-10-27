В МТС с 26 октября по 2 ноября пройдет распродажа гаджетов

В сети салонов и интернет-магазине МТС с 26 октября по 2 ноября пройдет хэллоуинская распродажа смартфонов, планшетов, смарт-часов, фитнес-браслетов и беспроводных наушников. Экономия составит до 150 рублей.

В акции участвуют популярные модели смартфонов Honor, Huawei, Xiaomi и Samsung. Так, смартфоны Samsung A21s доступны со скидкой до 150 рублей, а при покупке планшета Huawei MediaPad T3 можно сэкономить до 130 рублей.

Также представлен ряд носимых устройств: смарт-часы с максимальной выгодой до 83 рублей, беспроводные наушники с экономией до 78 рублей и фитнес-браслет – до 54 рублей.

Чтобы принять участие в акции необходимо сообщить работнику салона связи МТС или ввести в поле комментария на странице корзины интернет-магазина промокод «Хэллоу» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. Приобрести смартфоны либо носимые устройства со скидкой можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Подробнее о ценах при покупке единым платежом, которые действуют на ряд смартфонов и носимых устройств с 26 октября по 2 ноября, смотрите по ссылке.