Обновление Windows 10 удаляет Flash и предотвращает его повторную установку

Корпорация Microsoft выпустила дополнительное обновление для программной платформы Windows 10, предназначенное для удаления Adobe Flash Player. Оно также предотвращает установку этого компонента, если пользователь решит вернуть его в операционную систему.

Речь идёт о пакете KB4577586, после установки которого поставляемый вместе с Windows 10 Flash Player будет удалён. При этом автономные версии программного обеспечения, которые могли быть установлены пользователем вручную, удаляться не будут. Также Flash не будет удалён из фирменного обозревателя Microsoft Edge и других браузеров.

Поддержка Flash в Windows 10 официально завершается в конце этого года. Также в этом году будет прекращена поддержка Internet Explorer 11 и старой версии Edge. Что касается нового браузера Edge, работающего на движке Chromium, то он перестанет поддерживать Flash в январе следующего года.

В прошлом месяце Microsoft опубликовала график прекращения поддержки Flash, заявив, что средство удаления этого программного обеспечения будет представлено в виде дополнительного обновления, которое будет доступно пользователям в «Центре обновлений Windows» в начале 2021 года. Во второй половине года инструмент удаления Flash включат в состав одного из накопительных обновлений и он будет распространён среди пользователей ОС. Примечательно, что Flash будет удалён не только из всех поддерживаемых версий Windows 10, но также из Windows 8.1.

Стоит отметить, что компания Google также прекращает поддержку Flash в своём браузере Chrome. Согласно имеющимся данным, поддержка Flash исчезнет из Chrome в декабре этого года. Кроме того, компания Adobe также прекратила разработку Flash в этом году.