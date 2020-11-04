Стартовали продажи уникального телевизора LG SIGNATURE OLED R

Компания LG Electronics объявила о начале продаж первого в мире рулонного телевизора LG SIGNATURE OLED R в Южной Корее. Телевизор можно приобрести в семи магазинах премиум-класса в крупных городах по всей стране. Модель поступила в продажу по розничной цене 100 миллионов южнокорейских вон (87 000 долларов США).

LG SIGNATURE OLED R — это произведение искусства, символ эксклюзивности, созданный для тех, кто ценит революционные технологии и высокий уровень качества. Эта модель завораживает своим внешним видом и превосходит ожидания самых требовательных клиентов. Производится на инновационном заводе LG Gumi в Южной Корее.

Мастерство производителей модели LG SIGNATURE OLED R прослеживается в каждой детали - от матового алюминиевого корпуса до стильной современной крышки динамика производства Kvadrat (Дания). Покупатели могут выбрать один из четырех цветов покрытия – фирменный черный, серый, голубой или коричневый. Также, на алюминиевое основание телевизора можно нанести гравировку своих инициалов или другую информацию.

Модель LG SIGNATURE OLED R отличается гладким и гибким 65-дюймовым OLED-экраном, в котором использована технология самоподсвечивающихся пикселей, когда каждым пикселем можно управлять независимо от остальных для обеспечения наилучшего качества изображения. Буква "R" в названии модели означает не только то, что телевизор рулонный, но и то, что он является революционным решением LG, которое трансформирует сознание покупателей относительно организации домашних развлечений.

Новинка от LG позволяет владельцам организовать свое пространство максимально комфортно: не нужно постоянно думать, куда именно поставить телевизор. Благодаря возможности трансформации в три различных размера – Full View, Line View и Zero View – LG SIGNATURE OLED R предлагает пользователям совершенно новые возможности просмотра ТВ, которые в значительной степени обеспечиваются благодаря применения технологии OLED.

«Безупречное сочетание инноваций в области технологии и дизайна, воплощенное в модели LG SIGNATURE OLED R — это беспрецедентное достижение, которое безусловно заслуживает того, чтобы называться произведением искусства, - прокомментировал Пак Хен-cэй, президент компании LG Home Entertainment. - «Это настоящий продукт премиум-класса, который меняет само представление о том, каким может быть телевизор. Эта уникальная модель предлагает потребителям возможность по-новому взглянуть на концепцию пространства. Так нам удалось еще раз подчеркнуть передовые позиции LG на рынке телевизоров премиум-класса».