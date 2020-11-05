С 4 по 9 ноября в МТС снижены цены на ряд гаджетов Samsung

С 4 по 9 ноября в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд гаджетов Samsung. Приобретайте новое устройство со скидкой до 33% как единым платежом, так и рассрочку.

В акции участвуют популярные модели гаджетов Samsung. Так, смартфоны Samsung Galaxy S20+ доступны со скидкой до 170 рублей, а при покупке планшета Samsung Galaxy Tab S6 Wi-Fi или LTE версии можно сэкономить до 660 рублей

В рамках акции «Выгодный трейд-ин» Samsung Galaxy S20+ можно приобрести с дополнительной выгодой в размере 360 рублей. Стоимость этого мощного смартфона при этом составит 2269 рублей. Также представлен ряд носимых устройств: приобретайте смарт-часы Samsung с максимальной выгодой до 170 рублей и беспроводные наушники с экономией до 80 рублей.

Подробнее о ценах при покупке единым платежом, которые действуют на ряд гаджетов с 4 по 9 ноября, смотрите по ссылке.