Новые смарт-часы HONOR Watch GS Pro уже в Беларуси

Бренд HONOR объявляет о старте продаж новых умных часов - прочные HONOR Watch GS Pro с функцией построения обратного маршрута уже доступны в Беларуси. Смарт-часы расширяют портфолио HONOR в рамках связанной экосистемы HONOR life, а также стратегии «1+8+N» и представляют собой универсальный технологичный инструмент для мониторинга физических активностей и поддержания активного образа жизни. Новые HONOR Watch GS Pro будут доступны у следующих партнеров бренда: A1, МТС, Электросила, На Связи, в интернет-магазине 5 Элемент и интернет-гипермаркете 21 век.

HONOR Watch GS Pro

HONOR Watch GS Pro — это многофункциональные смарт-часы, созданные для людей, которые ведут активный образ жизни. HONOR Watch GS Pro оснащены ёмким аккумулятором, с которым устройство автономно работает до 25 дней, круглым AMOLED-экраном 1,39 дюйма, эргономичным корпусом повышенной прочности, множеством режимов для различных видов спорта, а также встроенным динамиком и микрофоном для ответа на входящие звонки.

HONOR Watch GS Pro предлагает ряд незаменимых для путешественников технологий и функций, в числе которых — построение обратного маршрута. Точные встроенные системы двойного спутникового позиционирования HONOR Watch GS Pro помогут записать пройденный маршрут, а после достижения места назначения – определить путь назад благодаря функции построения обратного маршрута. Устройство также оповестит об отклонениях от маршрута и выдаст предупреждение. Во время путешествия будут полезны и другие функции смарт-часов: встроенный высотомер (альтиметр) и компас, функции прогноза погоды и данных о продолжительности светового дня.

Выносливость и прочность HONOR Watch GS Pro подтверждают 14 сертификаций международного стандарта MIL-STD-810G. MIL-STD-810 — ряд параметров для лабораторных испытаний военного стандарта, позволяющих определить устойчивость девайса ко всевозможным воздействиям в экстремальных условиях. Таким образом, умные часы HONOR Watch GS Pro защищены от загрязнений, проникновения влаги, песка и пыли, способны противостоять перепадам давления и температуры, ударам и вибрациям, воздействию солевого тумана, а также длительному нахождению под солнечными лучами и под водой.

Часы предлагают более 100 режимов тренировок, включая трекинг, скалолазание, альпинизм, катание на лыжах, бег и ходьбу, велоспорт, плавание, триатлон, греблю и др. HONOR Watch GS Pro способны записывать данные о нагрузках и самочувствии владельца - общую продолжительность тренировки, среднюю скорость движения, частоту пульса, средний темп, наибольший уклон движения, расстояние, пройденное во время подъема, сожженные калории и т.д. Также устройство оснащено технологиями для отслеживания показателей здоровья: функциями круглосуточного мониторинга сердечного ритма, продолжительности и качества сна, а также измерения функциями уровня стресса и уровня кислорода в крови (последняя, к слову, как никогда актуальна в период пандемии). Встроенная память HONOR Watch GS Pro позволяет сохранить до 500 музыкальных треков.

Процессор Kirin A1 с технологиями искусственного интеллекта обеспечивает оптимизированное управление питанием смарт-часов. Благодаря алгоритмам энергосбережения HONOR Watch GS Pro способны работать до 25 дней без подзарядки, при этом устройство полностью заряжается менее чем за 2 часа. Для более быстрой передачи данных при одновременном снижении энергопотребления часы поддерживают стандарт Bluetooth 5.1.

Цены и доступность

Новые смарт-часы HONOR Watch GS Pro уже можно купить в магазинах партнеров за 599 рублей. У некоторых партнеров также возможна покупка в рассрочку, в таком случае стоимость и условия уточняйте у продавца.