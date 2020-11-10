Huawei запустит бета-версию HarmonyOS для разработчиков 18 декабря

На конференции HDC2020 в сентябре этого года компания Huawei представила HarmonyOS 2.0 — свою распределённую операционную систему для любых сценариев и объявила, что в конце года выпустит бета-версию ОС для разработчиков. Президент отдела потребительского программного обеспечения Huawei Ван Чэнлу (Wang Chenglu) ранее уже отмечал, что всё идёт по плану — текущий прогресс исследований и разработки идёт без запинок, а запуск ожидается в декабре.

Теперь Huawei сообщила, что бета-версия HarmonyOS для мобильных разработчиков будет выпущена 18 декабря (дата, впрочем, ещё может измениться), а некоторые пользователи смартфонов смогут обновить свои аппараты на предварительную версию новой платформы уже в январе и феврале следующего года. Ожидается, что первыми получат обновку владельцы Mate 40 и P40.

После нескольких месяцев проверки будет запущена финальная версия HarmonyOS. Напомним: ранее китайский производитель отмечал, что более 90 % смартфонов Huawei и Honor, выпущенных на сегодняшний день, со временем можно будет обновить до этой операционной системы. Ориентир — наличие EMUI 11.

На конференции Huawei HDC Developers Conference в этом году Ричард Ю (Richard Yu) также говорил о планах по выпуску открытого исходного кода HarmonyOS. Исходники для устройств с объёмом оперативной памяти от 128 Кбайт до 128 Мбайт стали доступны уже 10 сентября. В апреле следующего года желающие смогут получить доступ к исходным кодам для аппаратов с объёмом ОЗУ от 128 Мбайт до 4 Гбайт; наконец, в октябре 2021 года будут выпущены исходники для устройств с 4 Гбайт ОЗУ и более.