Apple представила новые MacBook на собственном процессоре

Компания Apple в ходе презентации во вторник, 10 ноября, представила новый MacBook Air, он станет первым компьютером компании на собственном процессоре M1.

В компании уточнили, что чип M1 разработан по 5-нанометровому техпроцессу и создан на ARM-архитектуре. В США продажи стартуют по цене от 999 долларов. По словам представителей компании, ноутбук «мощнее, чем 98 процентов» других аналогичных устройств от других производителей, проданных в прошлом году.

Кроме того, Apple презентовала новый Mac Mini, он также оснащен новым чипом M1, который разработан в компании. Его цена стартует от 699 долларов (53 тысячи рублей). Среди новинок представлен и MacBook Pro. Уточняется, что он будет работать до 20 часов на одном заряде, оснащен до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Стоимость нового компьютера составит 1299 долларов.