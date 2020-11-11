11.11 в МТС проходит распродажа гаджетов

Сегодня в сети салонов и интернет-магазине МТС проходит распродажа. Успейте приобрести понравившийся смартфон, планшет или носимое устройство со скидкой до 740 рублей.

Чтобы принять участие в акции необходимо сообщить работнику салона связи МТС или ввести в поле комментария на странице корзины интернет-магазина промокод «Распродажа» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Перечень моделей смартфонов, планшетов и носимых устройств с ценами при покупке единым платежом, смотрите по ссылке.