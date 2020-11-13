С 13 по 15 ноября в МТС проходит распродажа гаджетов

С 13 по 15 ноября в сети салонов и интернет-магазине МТС можно приобрести ряд смартфонов, планшетов и носимых устройств со скидкой до 740 рублей.

Скидки предоставляются в рамках акций «Промокод 2020» и «Промокод для гаджетов» при покупке единым платежом и в рассрочку. Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо сообщить работнику салона связи или интернет-магазина МТС промокод «Распродажа» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Перечень моделей смартфонов, планшетов и носимых устройств и цены на них при покупке единым платежом, представлены по ссылке.