Samsung анонсировала пятинанометровый процессор для топовых смартфонов

Компания Samsung анонсировала первый в своей истории пятинанометровый мобильный процессор для топовых смартфонов и планшетных компьютеров. Формально, его показ состоялся еще в октябре 2020 г., но на тот момент Samsung ограничилась лишь заявлением о существовании у нее такого чипа.

Теперь же раскрыты все характеристики данного CPU. Он получил название Exynos 1080, но первый смартфон на его основе будет выпущен вовсе не Samsung. По словам вице-президента южнокорейского техногиганта по маркетингу Си Ли, эта честь выпала мобильнику китайской компании Vivo – портал Liliputing пишет, что это может быть грядущий флагман Vivo X60.

Выпускать новые Exynos будет сама Samsung. Для этого у нее есть собственные фабрики, и она, как и тайваньская TSMC, успешно освоило пятинанометровые нормы производства.