В Беларуси начинает работу первый легальный сервис по обмену криптовалют

С 13-го ноября 2020 года Беларусбанк предоставляет возможность покупать и продавать криптовалюты с использованием платежных карт Visa.

Несколько лет назад Беларусбанк анонсировал программу по цифровой трансформации банка. Частью этой программы стало стратегическое партнерство в реализации сервиса по обмену криптовалют.

Осенью 2018 года Беларусбанк стал стратегическим партнером компании Whitebird (ООО “Уайт Берд”), оказывающей услуги по обмену криптовалют в правовом поле Декрета №8 «О развитии цифровой экономики», Парк высоких технологий, Республика Беларусь.

В 2019 году к реализации технологического решения подключилась компания Assist Belarus, дополнив функционал и обеспечив эффективность взаимодействия между частями сервиса по обмену криптовалют реализованными Беларусбанк, Whitebird и платежной системой Visa.

На данный момент компания Whitebird является первым и единственным легальным оператором обмена криптовалют в странах СНГ, а также в Грузии и в Украине.

На данном этапе осуществлять обмен могут граждане Республики Беларусь и Российской Федерации. В перспективе будет расширяться список стран, граждане которых смогут осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро.

В 2018 году проект начал воплощаться в жизнь IT компанией *instinctools, которая выступила в роли первоначального инвестора и технологического партнера. Практически сразу после начала работы над проектом Whitebird состоялись переговоры с Управлением цифровой трансформации Беларусбанка. В результате был разработан план стратегического партнерства в области разработки и вывода на рынок сервиса по обмену криптовалют.

В 2019 году в проект поверила и проинвестировала группа компаний Конте СПА, реализующая масштабные бизнес проекты в различных отраслях экономики.