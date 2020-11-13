Wargaming Group Limited откроет офис в Вильнюсе в начале 2021 года

Сегодня Wargaming Group Limited объявил о своих планах открыть офис в Вильнюсе в первом квартале 2021 года.

Создание нового подразделения является развитием действующего в компании Wargaming принципа распределенной разработки и оперирования продуктов. При такой организации работы игровыми проектами занимаются сотрудники из разных офисов. Помимо поддержки в разработке игр, литовский офис станет еще одним издательским форпостом компании, наряду с офисами в Минске, Киеве и Праге, расположенными в Центральной и Восточной Европе.

В настоящий момент Wargaming Limited Group с общей численностью сотрудников в 5500 человек планомерно расширяет свое присутствие в Европе. В 2017-м Wargaming открыл офис в Праге с целью наращивания экспертизы в европейском регионе. Вильнюсское подразделение будет также участвовать в разработке текущих и будущих проектов компании, в том числе в улучшении взаимодействия с другими офисами Wargaming, расположенными по всему миру.