С 16 ноября по 13 декабря в МТС можно купить устройства Samsung со скидкой 20%

С 16 ноября по 13 декабря в интернет-магазине и сети салонов МТС появилась возможность существенно сэкономить, приобретая устройства Samsung. Скидка в размере 20% предоставляется на смартфоны, планшеты, смарт-часы и наушники при подключении или смене на тарифные планы, участвующие в акции «Самым любимым» и «Всегда вместе».

Наибольшую выгоду можно получить при покупке смартфона со складным экраном - Samsung Galaxy Z flip. В рамках акции его стоимость снижена до 3359 рублей, а скидка составляет 840 рублей.

От 490 до 700 рублей можно сэкономить, приобретая смартфоны флагманской линейки S20. Акционные цены на модель Samsung Galaxy S20 снижены до 1959 рублей, на Samsung Galaxy S20+ – до 2239 рублей, а на Samsung Galaxy S20 Ultra – до 2799 рублей.

Новый флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 с 11-дюймовым экраном и поддержкой LTE будет доступен за 1815 рублей, а его Wi-Fi версия – за 1599 рублей. Скидка на них составит 454 и 400 рублей соответственно.

Также представлен ряд носимых устройств: смарт-часы с максимальной выгодой до 340 рублей и беспроводные наушники с экономией до 96 рублей.

Акционная стоимость и полный список смартфонов и планшетов, смарт-часов и наушников Samsung, участвующих в акции, можно посмотреть по ссылке.