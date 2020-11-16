Qualcomm подтвердила получение лицензии на снабжение Huawei компонентами

На прошлой неделе независимые аналитики уже сообщали о наличии у Qualcomm актуальной лицензии на право поставлять 4G-компоненты для нужд Huawei Technologies. Теперь об этом факте сообщают и официальные представители американской компании, не делая уточнений, о каких компонентах идёт речь.

Агентство Reuters пояснило, что соответствующая экспортная лицензия была получена Qualcomm только в минувшую пятницу, а до тех пор о её наличии говорить было преждевременно. По словам представителей Qualcomm, компании удалось получить право поставлять Huawei ряд продуктов, который включает и некоторые решения с поддержкой 4G. Последние, как размыто поясняют сотрудники компании, имеют отношение к мобильным устройствам. Сейчас на рассмотрении американских властей находятся заявки Qualcomm и на поставку прочих продуктов для нужд Huawei.

В недавнем прошлом Qualcomm снабжала Huawei ограниченным ассортиментом мобильных процессоров для использования в смартфонах китайской марки. Американские процессоры применялись Huawei преимущественно в недорогих моделях смартфонов, а в верхнем ценовом сегменте китайский гигант делал ставку на процессоры HiSilicon собственной разработки.

Появление у Qualcomm действующей лицензии на поставку мобильных чипов с поддержкой 4G окажет ограниченное влияние на бизнес Huawei. Товарооборот между компаниями ранее был не очень большим, поскольку Huawei покрывала основную потребность в процессорах собственными силами, но теперь она вряд ли переключится на решения Qualcomm с поддержкой 4G. По крайней мере, в Китае, который для смартфонов Huawei стал крупнейшим рынком сбыта, потребители в большинстве своём уже нацелены на использование устройств с поддержкой 5G. Получит ли Qualcomm право поставлять Huawei чипы для работы в сетях 5G — большой вопрос, ведь американские власти в этом не заинтересованы. Представители Huawei и американских регулирующих органов эту информацию комментировать Reuters отказались.