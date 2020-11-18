Вышла новая версия браузера Opera

Opera добавила в свой браузер возможность быстрого доступа к самым популярным стриминговым платформам. Новая функция Проигрыватель позволяет пользователям входить в Spotify, Apple Music и YouTube Music прямо в боковой панели браузера.

Функция Проигрыватель в Opera ставит музыку на паузу, как только пользователь начинает просматривать видео или прослушивать аудиофайл во вкладке браузера, и автоматически возобновляет проигрывание музыки по его окончании.

Новую функцию Проигрыватель можно активировать в боковой панели браузера рядом с разделом мессенджеров. Для проигрывания, остановки или переключения трека пользователю нет необходимости покидать вкладку, на которой он находится, или даже открывать Проигрыватель: проигрыванием можно управлять с помощью соответствующих кнопок на клавиатуре компьютера или же наведя курсор на иконку Проигрыватель в боковой панели, после чего появится меню управления. Любители музыки и подкастов могут оставаться залогиненными во всех трех стриминговых платформах и переключаться между ними.

При желании можно легко деактивировать новую функцию в настройках браузера. Браузер Opera для компьютеров можно скачать на сайте opera.com для Windows, Mac и Linux.